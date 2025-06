Ragazzi al Summer Camp . A Cavenago paga il Comune.

ragazzi al summer camp a Cavenago, un’esperienza indimenticabile all’insegna di divertimento, cultura e socialità. Book club, sport e serate sotto le stelle renderanno questa estate speciale per gli adolescenti delle scuole medie, offrendo opportunità di crescita e nuove amicizie. Un'iniziativa sostenuta da importanti partner che permette ai giovani di trascorrere un’estate ricca di emozioni e scoperta. La loro avventura comincia qui, pronti a vivere momenti unici?

Book Club, sport e serata sotto le stelle. Buona notizia per le famiglie di Cavenago che potranno iscrivere i figli adolescenti al Summer Camp del Comune, dove tutto è gratuito. La fascia d’età è 11-14 anni, scuole medie. Un’iniziativa nata in collaborazione con il Progetto di politiche giovanili del Vimercatese e del Trezzese e finanziata dalla Fondazione Banca del Monte di Lombardia. Un’offerta ampia che "permetterà ai ragazzi di trascorrere l’estate con i coetanei fra mille attività", spiega il sindaco Giacomo Biffi. L’iniziativa sarà presentata giovedì in sala consiliare alle 18, ma ci sarà tempo fino al 6 luglio per iscriversi, mente il campo estivo durerà dal 14 luglio al 1 agosto, da lunedì a venerdì. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it