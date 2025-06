Raffica di missili iraniani su Israele Una tv di Teheran | Khamenei trasferito in un bunker con la famiglia Netanyahu | Eliminati i vertici dei Pasdaran Macron a Trump | Putin non può mediare

In un clima di crescente tensione internazionale, telegiornali e leader globali affrontano una crisi senza precedenti, tra missili iraniani su Israele, spostamenti strategici e dichiarazioni di opposte fazioni. La scena si anima di incontri diplomatici e ipotesi di coinvolgimento, mentre le nazioni cercano di trovare una via di uscita. In questo scenario complesso, il dialogo resta l’unica speranza per evitare un’escalation devastante. La diplomazia sarà messa alla prova come mai prima d’ora.

Trump: «Non escludo possibile coinvolgimento Usa nel conflitto, Putin può mediare». Von der Leyen sente Netanyahu: «Su Iran una soluzione negoziata». Martedì videoconferenza tra ministri degli Esteri Ue per discutere del conflitto.

Israele lancia l'operazione "Leone crescente" e bombarda l'Iran: colpiti siti nucleari | Rappresaglia di Teheran con una raffica di missili - In un crescendo di tensioni diplomatiche e militari, Israele ha lanciato l'operazione Leone Crescente, colpendo siti nucleari iraniani, mentre Teheran risponde con una raffica di missili e una potente rappresaglia, "Vera Promessa 3".

