Raduno nazionale del Vespa Club attesi cinquecento mezzi a Grazzano Visconti

Preparatevi a vivere un weekend all'insegna della passione e dello stile vintage, tra strade storiche e incontri indimenticabili. Oltre 500 vespisti provenienti da tutta Italia si riuniranno a Grazzano Visconti per celebrare l’amore per la Vespa, un'icona senza tempo. Tra visite al borgo medievale e momenti di convivialità , il raduno promette di essere un evento imperdibile per appassionati e curiosi. Non mancate!

Oltre 500 vespisti sono attesi nel weekend del 21 e 22 giugno 2025 a Grazzano Visconti per partecipare al Raduno nazionale organizzato da Vespa Club Piacenza. Il programma è fitto: sabato pomeriggio i primi partecipanti raggiungeranno la nostra provincia per visitare l'incantevole borgo medievale.

