Qui i servizi non mancano.

In questa vivace città, i servizi sono davvero al top: da impianti sportivi all’avanguardia a spazi di aggregazione che accolgono giovani e adulti. Come sottolinea il pensionato Paolo Antonino Giandinoto, originario della Sicilia, Imola si distingue per la sua offerta completa e vivace, in particolare nelle zone come Pedagna, Sante Zennaro e il Centro Sociale La Stalla. Un panorama che rende questa città un luogo ideale in cui vivere e crescere.

"A me sembra che qui ci sia tutto – afferma il pensionato Paolo Antonino Giandinoto –, io sono originario della Sicilia e mi viene naturale fare un confronto con Ragusa. Per quanto riguarda gli impianti sportivi, vince Imola ". Giandinoto, nell'abbondante tempo libero, effettua giri in bici per la città e nota come i centri sportivi pullulino di ragazzi. Le zone più gettonate sarebbero la Pedagna, Sante Zennaro e il Centro Sociale La Stalla, sempre più frequentato grazie anche alla costruzione dello Skate park. La struttura permette, oltre allo skateboard, il bicicross e l'uso di pattini e monopattini.

