Questo film horror con Kurt Russell disponibile su Prime Video è più estremo di Cannibal Holocaust

Se sei un appassionato di horror estremo e cinema che sfida i limiti, "Bone Tomahawk" è il film che fa per te. Questa pellicola, un western atipico firmato da S. Craig Zahler, con Kurt Russell, Patrick Wilson e Matthew Fox, combina atmosfere inquietanti, violenza viscerale e un ritmo ipnotico. Disponibile su Prime Video, ti condurrà in un viaggio nel cuore del terrore più profondo, mettendo alla prova anche gli stomaci più forti.

