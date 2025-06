QUESTA ITALIA SA LOTTARE! Gli azzurri vedono il baratro vincono un set infinito e battono 3-1 la tenace Argentina

I ragazzi italiani dimostrano ancora una volta di possedere una resilienza straordinaria, superando momenti difficili e risalendo la china con grinta e determinazione. La vittoria contro l'Argentina, dopo una partita infinita, segna un importante passo avanti nella loro corsa alla qualificazione finale della Nations League di volley maschile. I Campioni del Mondo hanno concluso in modo brillante questa tappa a Québec City, confermando il loro spirito indomabile e la loro voglia di trionfare.

L’Italia rialza la testa dopo la brutta sconfitta rimediata contro la Francia e batte l’Argentina per 3-1 (25-23; 17-25; 37-35; 25-), conquistando così la terza vittoria nella Nations League di volley maschile. I Campioni del Mondo hanno concluso in maniera brillante la trasferta a QuĂ©bec City (Canada), ottenendo un successo fondamentale in ottica qualificazione alla Final Eight della prestigiosa competizione internazionale itinerante. I ragazzi del CT FefĂ© De Giorgi sono stati bravi a lasciarsi alle spalle il pesante scivolone accusato contro le riserve dei Campioni Olimpici e a rilanciarsi, imponendosi in un durissimo braccio di ferro contro i sudamericani che ha avuto il suo apice nel terzo parziale: l’Albiceleste si è issata sul 21-15 e sul 23-18, ha avuto otto set-point non consecutivi, ma gli azzurri hanno ribaltato la situazione e si sono poi involati verso il successo. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - QUESTA ITALIA SA LOTTARE! Gli azzurri vedono il baratro, vincono un set infinito e battono 3-1 la tenace Argentina

