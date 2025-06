Querela boomerang per Erich Grimaldi | prosciolto il pediatra che denunciò l’operato del Comitato Terapia Domiciliare Covid-19

Erich Grimaldi, figura nota nel panorama politico e mediatico italiano, si è spesso trovato al centro di controversie, tra accuse e difese. Recentemente, la querela boomerang riguardo l’operato del comitato terapia domiciliare COVID-19 ha visto il proscioglimento del pediatra coinvolto, una vicenda che riaccende il dibattito sulla sua attività. Ma chi è davvero Erich Grimaldi? Scopriamolo insieme, tra verità e polemiche...

Negli ultimi anni abbiamo sentito parlare spesso dell’avvocato Erich Grimaldi. Nel 2022 si presentò, senza successo, alle elezioni politiche con la sigla UCDL, nello stesso simbolo insieme al Partito Animalista e 10 Volte Meglio. A partire dal 2023, il suo nome divenne particolarmente noto a causa del presunto “ testamento colombiano ” di Silvio Berlusconi. Tuttavia, viene ricordato soprattutto per le sue controverse attività durante il periodo pandemico. Dopo una querela presentata nel 2022 contro l’infettivologo Bassetti, l’avvocato decise di querelare e andare fino in fondo contro un giovane pediatra di Pordenone, secondo lui colpevole di averlo diffamato in alcuni commenti pubblicati su un post Facebook del nostro editore Enrico Mentana. 🔗 Leggi su Open.online

In questa notizia si parla di: erich - grimaldi - querela - boomerang

Querela boomerang per Erich Grimaldi: prosciolto il pediatra che denunciò l'operato del Comitato Terapia Domiciliare Covid-19; Inter-Juve 2018, lo scandalo Pjanic finisce in Procura della Repubblica; Matteo Bassetti si sposta in Tribunale | Cure anti Covid, denuncia e risposta.

Covid: Comitato cure domiciliari querela Bassetti e Romano - L'avvocato Erich Grimaldi, presidente del Comitato per il diritto alle cure domiciliari anticovid, ha querelato per diffamazione l'infettivologo Matteo Bassetti e il deputato del Pd Andrea Romano ... Scrive ansa.it