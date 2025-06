Quelli della classe 1985 | Cristiano Ronaldo

Nel 1985, il mondo era in fermento, tra cambiamenti politici, innovazioni culturali e sogni sportivi. In questa atmosfera vibrante nasce Cristiano Ronaldo, simbolo di perseveranza e successo. Proprio come le sfide di quegli anni, la sua carriera ha superato ogni limite, portandolo ai vertici del calcio mondiale. Un'icona che incarna lo spirito di un’epoca di grandi trasformazioni, dimostrando che con determinazione e passione si può davvero cambiare il nostro destino.

Nel 1985 il mondo aveva il fiatone del Novecento, ma nessuna intenzione di fermarsi. Alla Casa Bianca c'era Ronald Reagan, al Cremlino Mikhail Gorbaciov. L'Italia di Craxi provava a guardare avanti, tra grandi ambizioni ed enormi contraddizioni. Il 1985 era la Guerra Fredda che cominciava a sciogliersi con l'Europa ancora divisa da un muro. L'anno dei Queen a Wembley con la Thatcher a Downing Street. Maradona già faceva sognare Napoli, mentre l'NBA scopriva Michael Jordan. Ayrton Senna stringeva forte il volante e il mondo piangeva la strage dell' Heysel. Nell'infinità del cielo si scopriva il buco nell'ozono e dalla profondità del mare riemergeva lo scheletro del Titanic. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Quelli della classe 1985 | Cristiano Ronaldo

