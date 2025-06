Quattro percorsi per il ‘trenino’

Scopri i quattro affascinanti percorsi del nuovo trenino di Riccione, pensati per vivere la città in modo semplice e divertente. Con itinerari tra verde, storia, shopping e panorami mozzafiato, questa iniziativa mira a rendere l’esplorazione urbana più accessibile e coinvolgente. Riccione vuole potenziare questo servizio per offrire ai turisti un’esperienza autentica e sostenibile, e presto lancerà un bando pubblico per realizzare questa entusiasmante rivoluzione su rotaia.

A passo di trenino, con cui vivere e visitare la città. Riccione vuole potenziare questo servizio per i turisti e per riuscirci andrà a pubblicare un bando pubblico. Il comune ha previsto quattro ‘linee’ o percorsi cittadini: il percorso Parco, tra aree verdi e zone gioco, partendo e tornando al Parco della Resistenza; il percorso Castello degli Agolanti, itinerario panoramico; il percorso Mercato, per raggiungere il mercato settimanale; il percorso Serale, una corsa nella Riccione by night. Le tariffe: 6 euro a corsa, 10 euro andata e ritorno; esenzioni minori di 4 anni e per le persone con disabilità. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Quattro percorsi per il ‘trenino’

