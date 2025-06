Quasi tutto il condominio ruba l'energia elettrica | scoperti allacci abusivi sei persone denunciate a Cercola

In un condominio di Cercola, sette persone sono state denunciate per aver allacciato abusivamente l’energia elettrica, mettendo a rischio la sicurezza di tutti. La scoperta, eseguita dai carabinieri, rivela un sistema rudimentale e pericoloso che sfruttava illegalmente la rete energetica. Una vicenda che mette in luce l’importanza di controlli serrati e di un’attenzione costante alle norme di sicurezza. Continua a leggere per scoprire i dettagli di questa incredibile scoperta.

La scoperta è stata effettuata dai carabinieri in un condominio a Cercola, nel Napoletano. Gli allacci abusivi, realizzati in maniera rudimentali, erano pericolosi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

