Quarto nasce la ' Sala Luigi Tenco' con una targa per il cantautore

Quarto accoglie con entusiasmo la nuova Sala Luigi Tenco, un omaggio al celebre cantautore italiano, simbolo di sensibilità e talento. La Festa della Musica, che si celebra il 21 giugno in tutto il mondo, rappresenta l'occasione perfetta per questa cerimonia speciale, che unisce cultura, musica e tradizione. È un momento di grande significato per la comunità, che desidera onorare la memoria di Tenco e condividere l’amore per la musica con tutti gli appassionati.

La Festa della Musica è un evento speciale in tutto il mondo, vuole celebrare il primo giorno d'estate e cade puntualmente nella giornata del 21 giugno, che per tutti gli italiani è anche l’onomastico di coloro che portano il nome di Luigi. Questa data è stata scelta per una cerimonia importante. 🔗 Leggi su Genovatoday.it © Genovatoday.it - Quarto, nasce la 'Sala Luigi Tenco' con una targa per il cantautore

In questa notizia si parla di: luigi - quarto - nasce - sala

Sabato 14 giugno 2025 alle ore 10,30, nella sala conferenze “Carlo Costantini” della biblioteca comunale “Luigi Ceci” Vai su Facebook

Quarto, nasce la 'Sala Luigi Tenco' con una targa per il cantautore; Quarto binario: riecco le ruspe, tocca all’ex bar della stazione; Per la rassegna San Luigi Comedy Night debutta lo Stand Up di Alice Mangione.