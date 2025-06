Quanto vale il Mondiale per club? Sarà la nuova Superlega?

Il mondo del calcio sta attraversando una rivoluzione senza precedenti, con il Mondiale per club e la nuova Superlega che scuotono gli equilibri tradizionali. La FIFA sfida l’UEFA offrendo ricchi premi alle grandi squadre, mentre i numeri parlano chiaro: gli sponsor si avvicinano ai livelli della Champions League. Le innovazioni sono dietro l’angolo, tra modifiche nei criteri di accesso e nuove opportunità, trasformando il calcio in un affare sempre più globale e competitivo.

Il divieto di viaggio di Trump non vale per Mondiali e Olimpiadi, ma per il Mondiale per club? (Guardian) - E’ un provvedimento che mira a rafforzare la sicurezza nazionale, ma non riguarda le grandi manifestazioni sportive come Mondiali e Olimpiadi.

IL MONDIALE PER CLUB Poche ore e sarà Mondiale per Club, per la prima volta aperto a 32 squadre e completamente rivoluzionato rispetto al passato. Quasi un mese di partite, formazioni da ogni parte del globo con un obiettivo comune, vale a dire alzare

Il Mondiale per Club, i club europei incasseranno di più: la vittoria vale 110 milioni di euro (Rmc Sport) Il montepremi (quasi un miliardo di euro) sarà distribuito secondo criteri geografici e commerciali. I soldi saranno il motore della manifestazione

