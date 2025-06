Quanto ha pagato il Bayern Monaco per avere Tah al Mondiale per Club

Il Bayern Monaco ha investito circa 20 milioni di euro per acquistare Jonathan Tah, il difensore tedesco che ha fatto il suo debutto nel mondiale per club con i bavari. Questa cifra testimonia la volontà del club di rafforzare la propria linea difensiva con un talento di grande prospettiva. La prima partita di Tah nel torneo è stata un momento importante, segnando l'inizio di una nuova avventura internazionale per il giovane difensore.

La prima partita del Bayern Monaco al Mondiale per Club è stata la gara d`esordio di Jonathan Tah con il Bayern Monaco. Il difensore tedesco. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

In questa notizia si parla di: bayern - monaco - mondiale - club

Sané Bayern Monaco, Eberl sull’offerta per il rinnovo: «Conosce la nostra proposta e i nostri desideri, dipende da lui» - Lerry Sané è al centro di speculazioni riguardanti il suo futuro al Bayern Monaco. Con il contratto in scadenza la prossima estate, il direttore sportivo Eberl ha dichiarato: «Conosce la nostra proposta e i nostri desideri, dipende da lui».

? #BayernMonaco-#AucklandCity: orario, diretta e dove vedere in tv e streaming il Mondiale per Club in tempo reale Vai su X

Da oggi iniziano anche gli appuntamenti serali del Mondiale del Club e allora vi aspettiamo dalle 20.30 su Italia1 con il pre partita di PSG-Atletico Madrid e con i commenti a Bayern Monaco-Auckland City. Alle 21.00 il calcio d’inizio della sfida tra i Campioni d’ Vai su Facebook

Quanto ha pagato il Bayern Monaco per avere Tah al Mondiale per Club; Mondiale per Club, Neuer e Muller in coro: L'obiettivo del Bayern Monaco è vincere; Fantacampionato Mondiale per Club: i tre giocatori del Bayern Monaco su cui puntare.

Quanto ha pagato il Bayern Monaco per avere Tah al Mondiale per Club - La prima partita del Bayern Monaco al Mondiale per Club è stata la gara d`esordio di Jonathan Tah con il Bayern Monaco. Riporta calciomercato.com