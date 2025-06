Quanto ci costa il gas | rispetto al 2021 i prezzi sono più alti del 47%

Negli ultimi anni, il costo del gas ha subito un aumento significativo, con prezzi che sono quasi raddoppiati rispetto al 2021, salendo del 47%. Nonostante questa crescita, le nuove tariffe per gli utenti vulnerabili hanno mantenuto le bollette in una soglia relativamente stabile, con un incremento di soli 1 euro all’anno. Questo scenario evidenzia come, nonostante le tensioni sui mercati energetici, siano stati adottati strumenti per contenere gli impatti sulle famiglie più fragili.

Con le nuove tariffe del gas per gli utenti vulnerabili la bolletta media, considerato un consumo pari a 1.100 metri cubi annui a famiglia, si attesta a 1.188 euro, appena 1 euro annuo in più ad utenza rispetto alle tariffe di aprile. Lo afferma il Codacons, commentando l’aggiornamento tariffario. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it © Viterbotoday.it - Quanto ci costa il gas: rispetto al 2021 i prezzi sono più alti del 47%

In questa notizia si parla di: rispetto - costa - prezzi - sono

Louis Vuitton aumenta i prezzi negli USA! La borsa Neverfull GM ora costa 2.200$, ben 100$ in più rispetto alla settimana scorsa. Il motivo? I dazi USA del 10% sui prodotti europei. LVMH non commenta, ma il messaggio è chiaro: il lusso non si piega, ri Vai su Facebook

Quanto ci costa il gas: rispetto al 2021 i prezzi sono più alti del 47%; Prezzi delle case, Assoutenti: nel 2025 comprare casa costa il 16% in più rispetto al 2019; Rc auto in aumento, +12,6% dei prezzi in tre anni: rispetto al 2021 ora costa 52 euro in più.

Quanto costa andare in spiaggia nel 2025? I prezzi di ombrellone e lettini in Italia - L'estate si avvicina e molti pensano al mare: quanto costerò andare in spiaggia quest'anno? Lo riporta money.it