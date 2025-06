Quando si gioca il prossimo Mondiale per Club

L`attesa per il primo e nuovo Mondiale per Club sta per terminare. Inter e Juventus sono pronte a sfidare le restanti migliori 30 squadre del. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

In questa notizia si parla di: mondiale - club - gioca - prossimo

Luis Henrique Inter, il tempo stringe! Il club vuole chiudere per il Mondiale per Club - Luis Henrique è al centro delle attenzioni dell'Inter, che punta a chiudere la trattativa in vista del Mondiale per Club.

Al via il Mondiale per Club: quando gioca la Juventus e dove vederla https://ift.tt/CaHzVRZ Vai su X

I più grandi campioni si sfidano per il trono mondiale: inizia la Coppa del Mondo per Club, chi vincerà Domani alle 2:00 CET del mattino, l’Inter Miami di Messi darà ufficialmente inizio alla FIFA Club World Cup giocando il match d’esordio contro l’Al-Ahly Vai su Facebook

Mondiale per club, il format e il regolamento: quello che c'è da sapere; Mondiale per Club al via: quando si gioca e dove vedere le partite; Quando si gioca il prossimo Mondiale per Club.

Pronostici Mondiale per Club: i marcatori del 16 giugno

Riporta ilveggente.it: Pronostici Mondiale per Club: ecco le nostre scelte per i marcatori delle partite in programma il prossimo 16 giugno.