Quando sarà pronta l’atomica in Iran L’annuncio che fa tremare il mondo

Quando si parlerà di quando l’Iran lancerà il suo primo ordigno nucleare, ci troveremo di fronte a un momento che potrebbe cambiare gli equilibri mondiali. L’attacco israeliano a Natanz ha intensificato le tensioni e acceso un campanello d’allarme globale, con l’AIEA che rivela una potenza nucleare in crescita in Iran. Un confronto che mette in discussione la stabilità internazionale e il futuro della pace, segnando un punto di non ritorno.

L'attacco israeliano contro l'impianto nucleare di Natanz ha riportato al centro del dibattito internazionale la crescente preoccupazione per il programma atomico iraniano. Secondo l' Agenzia internazionale per l'energia atomica (Aiea), l'Iran possiede oggi materiale sufficiente per costruire almeno dieci ordigni nucleari, facendo leva su una tecnologia tra le più avanzate al mondo. Un'accusa senza precedenti dal 2005, che segna un punto di rottura nel già fragile equilibrio mediorientale. Il rapporto dell'Aiea ha documentato che, a metà maggio, Teheran disponeva di uranio arricchito in quantità 45 volte superiore al limite consentito dagli accordi internazionali.

