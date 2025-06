Quando la prossima gara di F1? GP Austria 2025 | programma orari tv streaming

Il Mondiale di Formula 1 si ferma per una pausa estiva, ma l'emozione non si ferma mai! La prossima gara si terrà sul del circuito austriaco dal 27 al 29 giugno 2025, promettendo spettacolo e adrenalina. Per non perdere nemmeno un istante di questa emozionante sfida, scopri orari, programmazioni TV e streaming: il countdown per il Gran Premio di Austria è ormai iniziato!

Il Mondiale di Formula Uno si prende una pausa, soprattutto per questioni logistiche. Il campionato è scattato a marzo e siamo “solo” a giugno, ma si sono già disputate 10 gare. Ne restano 14 in calendario, però è ancora lunga da qui a dicembre. Dunque, si può tornare in Europa senza dannarsi l’anima, programmando il prossimo appuntamento nel weekend del 27-29 giugno. L’ultimo fine settimana del mese corrente sarà teatro del Gran Premio d’Austria, un evento che nel corso degli anni ha assunto una sorta di “valenza politica”. Di fatto, questo è diventato il GP della Red Bull. Anni fa, la multinazionale con sede a Salisburgo ha acquistato l’ autodromo di Spielberg e lo ha resuscitato, dopo che questo era caduto letteralmente in rovina. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Quando la prossima gara di F1? GP Austria 2025: programma, orari, tv, streaming

