Quando la F1 su TV8 oggi GP Canada 2025 | orario gara differita in chiaro

Se sei un appassionato di Formula 1 e desideri seguire il Gran Premio del Canada 2025 su TV8, preparati a vivere l’emozione in diretta o in differita. La gara, che si svolge sul suggestivo circuito di 4.361 metri, promette momenti di pura adrenalina e spettacolo. Scopri orario e modalità di visione per non perderti nemmeno un minuto di questa classica corsa estiva, perché in F1, come si sa, l’attesa vale sempre la pena!

Il Gran Premio di Canada 2025 di F1 comincerà nella prima serata europea di domenica 15 giugno. Il fuso orario, come d’abitudine, consentirà agli spettatori del Vecchio Continente di gustarsi la gara all’orario di cena. Si corre, difatti, ben prima delle qualifiche tenutesi ieri. L’appuntamento è diventato un’autentica “classica” di questo periodo dell’anno. Si sa quando si comincia, ma non quando si finisce! Il tracciato misura 4.361 metri e va percorso 70 volte. Vista la sua natura cittadina, gli incidenti e le conseguenti neutralizzazioni sono molto probabili. A volte arriva anche la pioggia a sparigliare le carte, come accaduto lo scorso anno. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Quando la F1 su TV8 oggi, GP Canada 2025: orario gara, differita in chiaro

Formula 1, oggi qualifiche Gp Canada: orario e dove vederle - Oggi, sabato 14 giugno, il mondo della Formula 1 si infiamma con le qualifiche del GP Canada a Montreal.

Gli orari del GP del Canada: Venerdì 13 giugno Ore 19.30: Prove Libere 1 Ore 23.00: Prove Libere 2 Sabato 14 giugno Ore 18.30: Prove Libere 3 Ore 22.00: Qualifiche (differita su tv8 alle 22) Domenica 15 giugno Ore 20.00: Gara (differita su tv8 alle 21:30)

Orari TV GP Canada 2025: diretta su Sky, differita su TV8; Formula 1, GP Canada: gli orari TV8 e Sky e dove vedere la F1 in TV e streaming; F1, GP Canada: gli orari e dove vedere la gara di Montreal in tv e in streaming.

A che ora le Qualifiche del GP del Canada oggi: orari e diretta Sky Sport F1 differita TV8

Segnala f1ingenerale.com: F1 oggi in pista per le Qualifiche in Canada: tutti gli orari della diretta Sky Sport F1 e differita TV8 alle 23:30.