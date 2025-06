Quando il voto diventa un campo di battaglia la deriva dei genitori che trasformano ogni insufficienza in una crociata contro gli insegnanti

In un contesto scolastico sempre più teso, il voto si trasforma in un campo di battaglia, con genitori pronti a scagliarsi contro gli insegnanti per ogni insufficienza. La recente vicenda di una maestra accusata di bullismo per aver corretto un errore ortografico riflette una problematica più profonda: la crisi di un sistema educativo che rischia di perdere il suo ruolo di guida e formazione. È il momento di riflettere e agire per ricostruire un percorso condiviso e costruttivo.

Una maestra accusata di bullismo per aver corretto un errore ortografico. Un episodio che, secondo Massimo Gramellini, rappresenta il sintomo di una deriva educativa più profonda. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Quando il voto diventa un campo di battaglia, la deriva dei genitori che trasformano ogni insufficienza in una crociata contro gli insegnanti; Insegnanti in trincea contro genitori ossessionati: Non fate drammi per i voti, valorizzate i talenti. Quando i social amplificano l'ansia da prestazione.

