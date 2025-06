Quali sono gli stadi del Mondiale per Club

Manca sempre meno all`inizio del nuovo format ufficializzato dalla FIFA: il Mondiale per Club. 32 squadre, tra cui Inter e Juventus, si giocheranno. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

In questa notizia si parla di: mondiale - club - sono - stadi

Luis Henrique Inter, il tempo stringe! Il club vuole chiudere per il Mondiale per Club - Luis Henrique è al centro delle attenzioni dell'Inter, che punta a chiudere la trattativa in vista del Mondiale per Club.

La FIFA è in difficoltà : lo stadio per la partita inaugurale del Mondiale per Club è mezzo vuoto! L'Inter Miami di Messi sfiderà l'Al Ahly nell’imponente Hard Rock Stadium da 65.000 posti… ma finora sono stati venduti solo 20.000 biglietti! ? Per riempire Vai su Facebook

Ecco i 12 stadi del Mondiale per Club, c'è anche il Rose Bowl di Pasadena da 90mila posti Vai su X

Come diavolo funziona questo Mondiale per club; Quali sono gli stadi del Mondiale per Club 2025; La guida al Mondiale per Club 2025: dal regolamento ai ricavi, tutto quello che c’è da sapere.

Come diavolo funziona questo Mondiale per club

Segnala ilpost.it: Perché c’è il Salisburgo e non, per dire, il Liverpool o il Barcellona?