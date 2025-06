Putin sente Trump | Voglio mediare Nucleare saltati i colloqui Usa-Iran

In un panorama internazionale in fibrillazione, Putin si confronta con Trump e i colloqui tra USA e Iran si sono interrotti bruscamente, mentre Pechino fa pressione su Gerusalemme affinché prediliga la diplomazia sull’uso della forza. In questo scenario complesso, leader globali come Tajani e Papa Leone XIV invitano alla ragionevolezza, sottolineando l’urgenza di risposte pacifiche per evitare crisi irreparabili. Continua a leggere.

Pechino fa pressione su Gerusalemme: «No all’uso della forza, torni la diplomazia». Antonio Tajani: «Superata la linea rossa sull’atomica da parte degli ayatollah». Papa Leone XIV: «Faccio appello alla ragione». 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Putin sente Trump: «Voglio mediare» Nucleare, saltati i colloqui Usa-Iran

In questa notizia si parla di: putin - sente - trump - voglio

Oggi telefonata Trump-Putin. Anche Meloni (con Merz, Macron e Starmer) sente il presidente Usa: “Sostegno alla pace” - Oggi si susseguono telefonate tra leader mondiali: Trump e Putin, Meloni, Macron, Merz e Starmer discutono di pace.

VIDEO #Putin sente #Trump e il papa: #Kiev e #NATO vogliono la guerra. Michele Emiliano a #Matera per Roberto Cifarelli . Sulla nostra #primapagina... Vai su Facebook

Iran, #Teheran minaccia #Usa, #Francia e #RegnoUnito. #Putin sente #Trump: "Pronto a mediare" #14giugno #iltempoquotidiano #Iran https://iltempo.it/esteri/2025/06/14/news/iran-minaccia-usa-francia-gran-bretagna-putin-trump-pronto-mediare-42990434/ Vai su X

Putin sente Trump: «Voglio mediare» Nucleare, saltati i colloqui Usa-Iran; Putin sente Trump, 'non abbandonare i colloqui nucleari'; Meloni in Canada per il G7, pressing su Israele e Iran. Putin sente Trump: Avanti con i colloqui sul nucleare.

Putin sente Trump, 'non abbandonare i colloqui nucleari' - Alla sua tanto voluta parata per festeggiare i 250 anni dell'esercito, il presidente arriva frustrato dopo otto giorni infuocati fra le proteste a Los Angeles, il li ... ansa.it scrive