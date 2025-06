Putin mediatore tra Israele e Iran? No di Macron Meloni prudente | Aspettiamo gli Stati Uniti

In un contesto di tensioni crescenti, la proposta di Putin come mediatore tra Israele e Iran ha sollevato scompiglio tra i leader europei, tra cui Macron e Meloni, che si mostrano cauti e attendono l’intervento degli Stati Uniti. La questione, al centro del summit, rischia di complicare la difesa di Kiev e richiede un coordinamento stretto con Washington. In questa fase cruciale, la diplomazia internazionale si confronta con sfide delicate e decisivi equilibri geopolitici.

La proposta imbarazza e divide i colleghi al summit: potrebbe compromettere la difesa di Kiev. La premier vede Merz e Starmer: serve un coordinamento, non disallinearsi con Washington.

