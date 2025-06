Putignano | operato d’urgenza per dildo incastrato nel retto Problema per ultrasessantenne ospite in b&b

Un episodio insolito ha scosso Putignano: un uomo over 60, ospite di un bed and breakfast, è stato operato d’urgenza per rimuovere un dildo rimasto incastrato nel retto dopo un uso troppo sfrenato. La vicenda, riportata da quintopotere.it, mette in evidenza l’importanza della prudenza e del rispetto nei momenti di svago. Fortunatamente, l’intervento è riuscito, e l’ospite sta bene.

Stava utilizzando un dildo quando l'attrezzo è scivolato nella cavità rettale. Nel resoconto di quintopotere.it la disavventura occorsa ad un uomo di età superiore ai 60 anni si è conclusa con la necessità di un'operazione di urgenza. L'uomo, ospite di un ned and breakfast di Putignano, è stato infatti soccorso e trasportato all'ospedale dove è stato deciso l'intervento d'urgenza per l'estrazione del dildo. Intervento riuscito.