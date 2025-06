Puntiamo le luci anche sui disabili

Diamo sempre più spazio a iniziative che promuovono inclusione e accessibilità: dalle donne in gravidanza ai disabili. Monia Castellana, impiegata in una casa di riposo, valorizza il progetto degli stalli rosa, sottolineando quanto sia importante facilitare le esigenze di tutti. Dopo aver visto un servizio di Striscia la Notizia sul tema, riflette sull'importanza di sensibilizzare e migliorare le strutture pubbliche, affinché nessuno si trovi escluso o in difficoltà.

Monia Castellana, impiegata in una casa di riposo, apprezza particolarmente il progetto degli stalli rosa: "Per me è molto importante agevolare le donne in gravidanza e i genitori di figli piccoli ". Monia ha guardato nei giorni scorsi il servizio di Striscia la Notizia girato al Punta di Ferro e ne è rimasta molto colpita: "È stata una bella iniziativa. Tante volte mi è capitato di veder uscire da quei parcheggi persone che chiaramente non ne avevano diritto. È un modo di fare che non mi piace per nulla, una gigantesca mancanza di rispetto verso gli altri. Spero che un servizio simile adesso venga fatto anche per gli spazi destinati ai disabili, che da sempre soffrono della stessa problematica". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "Puntiamo le luci anche sui disabili"

