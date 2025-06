Puliamo i quartieri fine settimana intenso per la raccolta dei rifiuti

a questo, l’iniziativa ha coinvolto numerosi cittadini e volontari, dimostrando come insieme possiamo rendere le nostre comunità più pulite e vivibili. La collaborazione tra diverse realtà locali e associazioni è la chiave per un cambiamento positivo che parte dal nostro impegno quotidiano. Un esempio di come piccoli gesti possano fare una grande differenza: il nostro futuro inizia qui, con azioni concrete e solidarietà.

Un weekend intenso questo per i volontari di “Puliamo i quartieri”; infatti nel pomeriggio di sabato 14 giugno cittadini, Ministri Volontari di Scientology e volontari di Ripuliamoci Challenge si sono incontrati al parcheggio Marcolin per ripulire la zona dai rifiuti abbandonati a terra. Oltre. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it © Pordenonetoday.it - Puliamo i quartieri, fine settimana intenso per la raccolta dei rifiuti

In questa notizia si parla di: puliamo - quartieri - rifiuti - fine

Puliamo i quartieri torna in centro: rimossi 10 chili di rifiuti - I volontari di Puliamo i Quartieri sono tornati in centro a Pordenone, rimuovendo 10 chili di rifiuti.

Questa mattina si terrà la dodicesima edizione di "Puliamo a fondo". L'evento, è organizzato dal Centro servizi subacqueo Scuba Global Service e ospitata presso il Biotopo marino. L'inizio è fissato per le ore 09:30 . Appuntamento annuale a cura di Diego Sca Vai su Facebook

Pordenone: volontari ripuliscono il parcheggio Marcolin e la roggia di Largo San Giorgio; Puliamo i quartieri, missione in centro: raccolti 13 kg di rifiuti; Consigli di Quartiere di Brescia: lunedì 12 e martedì 13 maggio.

Rifiuti a Roma, ecco i dieci quartieri-discarica: per ripulirli ora arrivano le gru - «Ogni giorno 45 camion restano in fila nei Tmb dove non c'è più spazio, con 55 ci pulisci Milano ... Secondo ilmessaggero.it