Pugni violenti contro la compagna davanti al tassista | infierisce su di lei anche quando è a terra

Un episodio di crudeltà domestica scuote la tranquillità di Piano di Sorrento: un uomo di 38 anni, in preda alla violenza, ha aggredito brutalmente la propria compagna davanti a un tassista, infliggendo anche calci mentre giaceva a terra. I carabinieri, intervenuti tempestivamente, hanno arrestato il responsabile in flagranza di reato. La lotta contro la violenza sulle donne prosegue incessante, ma episodi come questi ci ricordano quanto sia fondamentale vigilare e tutelare le vittime.

Poco fa i carabinieri della stazione di Piano di Sorrento hanno arrestato in flagranza un cittadino bosniaco di 38 anni per lesioni personali gravi in danno della propria compagna. Questa notte i carabinieri della stazione e i militari della sezione radiomobile della compagnia di Sorrento -. 🔗 Leggi su Napolitoday.it © Napolitoday.it - Pugni violenti contro la compagna davanti al tassista: infierisce su di lei anche quando è a terra

Una notte di cieca violenza domestica: un uomo tenta di strangolare la moglie davanti ai figli minori, un altro prende a pugni la compagna. Arrestati a Roma - Una notte di orrore a Roma ha svelato l'oscuro dramma della violenza domestica. In un episodio avvenuto il 9 maggio 2025 a Castelverde, un uomo di 53 anni ha tentato di strangolare la moglie davanti ai loro figli minori, mentre un'altra aggressione si consumava nelle vicinanze.

