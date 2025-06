Pugni alla compagna un arresto a Piano di Sorrento

Una scena drammatica scuote Piano di Sorrento: un cittadino bosniaco di 38 anni, in vacanza con la compagna, si è reso protagonista di un gesto violento e ingiustificato. Dopo essere stato segnalato da un tassista, i carabinieri intervenuti hanno arrestato l’uomo, che ora deve rispondere di lesioni personali gravi. La violenza inaspettata ha mandato in frantumi un momento di relax, ricordandoci quanto sia importante solidarietà e rispetto.

Tempo di lettura: < 1 minuto Ha preso a pugni la sua compagna ed ha continuato ad infierire su di lei mentre era a terra. Con questa accusa a Piano di Sorrento (Napoli) i carabinieri della locale caserma hanno arrestato un cittadino bosniaco di 38 anni. Deve rispondere di lesioni personali gravi. I due sono in costiera per turismo. La scorsa notte i carabinieri – allertati da un tassista che ha chiesto aiuto al 112 – sono intervenuti in un albergo del posto. L’uomo, a bordo del taxi, secondo quanto ricostruito, avrebbe picchiato la propria compagna, per poi continuare a colpirla una volta scesi dal veicolo sotto gli occhi attoniti del guidatore. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Pugni alla compagna, un arresto a Piano di Sorrento

