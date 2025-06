Puglia maltempo | allerta temporali codice giallo per zone del foggiano Protezione civile previsioni meteo

La Puglia si prepara ad affrontare un'ondata di maltempo con un’allerta temporali gialla che interessa principalmente il Foggiano. Dalle prime ore di lunedì 16 giugno, si prevedono rovesci e temporali sparsi, con possibili locali moderati. La Protezione Civile invita alla massima attenzione, monitorando aggiornamenti e misure di sicurezza. Rimanete informati e pronti a intervenire: la prevenzione è la nostra migliore difesa contro gli imprevisti del meteo.

Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia l'allerta con validità dalle 8 di domani, lunedì 16 giugno, per dodici ore. Si prevedono "precipitazioni: da isolate a sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale sulla Puglia centro-settentrionale, con quantitativi cumulati generalmente deboli, fino a puntualmente moderati sui settori appenninici e adriatici." Rischio: secondo lo schema, fonte protezione civile della Puglia.

