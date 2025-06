PSP BatterySteve 1.25 | Scopri quanto dura davvero la batteria della tua PSP

Se ti chiedi quanto dura davvero la batteria della tua PSP, BatterySteve 125 è la soluzione ideale! Questo strumento ti permette di scoprire la capacità reale della tua batteria, sia originale Sony che di terze parti, grazie a un test di scaricamento completo e dettagliato. Pronto a ottimizzare le prestazioni della tua console? Continua a leggere per scoprire come ottenere il massimo dalla tua PSP!

Hai una PSP con una batteria che sembra scaricarsi troppo in fretta? BatterySteve è lo strumento perfetto per misurare la capacità reale della tua batteria, sia essa originale Sony o di terze parti. Questo tool esegue un test di scaricamento completo, registrando il tempo di autonomia e generando un report dettagliato. Attenzione: Non supporta firmware inferiori al 6.60 + ARK-4 (aggiorna a 6.61 + ARK-4 ).. Non usarlo su PS Vita (i risultati non saranno accurati).. Monitora la temperatura della batteria durante il test. Se diventa troppo calda, interrompi il test!. Installazione. Scarica BatterySteve dalla pagina ufficiale:? Download v1. 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net