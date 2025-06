Psicologo scolastico l' apprezzamento e le proposte del centro Agape e del Forum famiglie

La Calabria si apre a un futuro più solidale e attento alle esigenze dei giovani, grazie all'innovativo progetto di integrazione dello psicologo scolastico. Il centro Agape e il Forum Famiglie condividono l’entusiasmo e le proposte di Mario Nasone, che puntano a garantire un sostegno efficace e capillare nelle scuole. Un passo importante verso il benessere psicologico degli studenti, auspicando una crescita armoniosa e inclusiva per tutta la comunità regionale.

Il presidente del centro comunitario Agape, Mario Nasone, esprime il più vivo apprezzamento per l'avvio del progetto che introdurrà la figura dello psicologo scolastico in tutti gli istituti scolastici della Regione suggerendo alcune idee per rafforzare la sperimentazione. "La Calabria si. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it