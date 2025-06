PSG inarrestabile! Per l’Atlético Madrid sconfitta senza appello

Il PSG si conferma una forza inarrestabile, travolgendo l’Atlético Madrid con un netto 4-0 nel loro primo scontro nel Gruppo B del Mondiale per Club. Fabián Ruiz, Vitinha, Mayulu e Lee Kang-in sono stati i protagonisti di una prestazione dominante, che ha lasciato gli avversari senza parole. Una vittoria che ribadisce la propria supremazia e accende le speranze di conquistare il titolo. La scena è tutta loro: ora, non resta che attendere le prossime sfide.

Il PSG ha superato l’Atlético Madrid con il punteggio di 4-0. A segno Fabián Ruiz, Vitinha, Mayulu e Lee Kang-in. PRIMA FRAZIONE – Il PSG affronta l’Atlético Madrid nel primo match del Gruppo B del Mondiale per Club. Il primo tempo vede una replica dell’andamento visto nelle ultime sfide extra-nazionali disputate dai parigini in questa stagione. Alta intensità, qualità nel possesso palla e mole non irrilevante di occasioni da gol prodotte: il PSG di Luis Enrique è indubbiamente la miglior squadra al mondo in questo preciso momento storico. A ribadirlo, per l’appunto, la prestazione della compagine francese nei primi 45 minuti di gioco, con il gol del vantaggio da parte di Fabián Ruiz che arriva al 19?. 🔗 Leggi su Inter-news.it