Psg-Atletico Madrid | orario probabili formazioni e dove vederla in tv in chiaro

Inizia un emozionante capitolo del Mondiale per Club 2025 con la sfida tra PSG e Atletico Madrid, in scena al Rose Bowl di Los Angeles. Dopo il trionfo in Champions League, i parigini puntano a consolidare il loro dominio internazionale, mentre i Colchoneros desiderano sorprendere. Scopri orari, probabili formazioni e dove seguire questa partita imperdibile in tv in chiaro, pronti a vivere ogni emozione di questa prima giornata nel girone B. Non perdere nemmeno un istante!

(Adnkronos) – Inizia il Mondiale per Club 2025. Oggi, domenica 15 giugno, il Paris Saint-Germain sfida l’Atletico Madrid – in diretta tv, anche in chiaro, e streaming – nella prima giornata del girone B allo stadio Rose Bowl di Los Angeles. I francesi del Psg sono reduci dal trionfo in Champions League, dove in finale hanno battuto l’Inter con un netto 5-0, dopo aver già conquistato campionato e coppa di Francia. I Colchoneros invece hanno chiuso la stagione al terzo posto in classifica, conquistando così la qualificazione alla prossima edizione di Champions League. Il girone B del nuovo, e ricchissimo, Mondiale per Club è completato dai brasiliani del Botafogo, che hanno da poco ufficializzato gli acquisti degli ex Serie A Arthur Cabral e Joaquin Correa, e dai padroni di casa dei Seattle Sounders. 🔗 Leggi su Seriea24.it

