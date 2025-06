PSG-Atletico Madrid LIVE le formazioni ufficiali | Kvaratskhelia e Griezmann dal 1' out Dembelé

Il Mondiale per Club è ufficialmente iniziato, ma il vero spettacolo sta per cominciare: nel Gruppo B, PSG e Atletico Madrid scenderanno in campo con le formazioni ufficiali, tra assenze importanti come Dembélé e le stelle Kvaratskhelia e Griezmann dal primo minuto. Una sfida imperdibile che promette emozioni ad alta tensione. Restate con noi per vivere ogni istante di questa grande battaglia!

Il Mondiale per Club è appena cominciato ma siamo già di fronte al primo grande big match. Nel Gruppo B si affronteranno PSG e Atletico Madrid. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

