PSG Atletico Madrid LIVE 2-0 | espulso Lenglet Atletico in 10 uomini

Al Rose Bowl di Pasadena, il primo atto del Mondiale per Club 2025 si infiamma con PSG-Atletico Madrid, un match ricco di emozioni e colpi di scena: dall'espulsione di Lenglet alle strategie tattiche in campo, ogni istante promette spettacolo. Resta con noi per seguire la cronaca live di un incontro che potrebbe già scrivere pagine memorabili nel torneo. Non perdere nemmeno un secondo di questa sfida avvincente!

Appuntamento alle ore 21 al Rose Bowl di Pasadena per PSG Atletico Madrid, prima giornata del Mondiale per Club: seguila live Tutto pronto al Rose Bowl di Pasadena per PSG Atletico Madrid, prima giornata del Mondiale per Club per 2025. Segui con noi la cronaca live testuale dell'incontro. PRIMO TEMPO Primo tempo a tinte parigine:

