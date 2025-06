PSG Atletico Madrid LIVE 1-0 | si sblocca il risultato a segno Ruiz a rimorchio

Al Rose Bowl di Pasadena, l’azione entra nel vivo con il PSG che sblocca il risultato grazie a Ruiz, applaudi in rimorchio. La tensione sale: non perdere la cronaca live di questa emozionante sfida tra PSG e Atletico Madrid, prima giornata del Mondiale per Club 2025, in programma alle ore 21. Resta con noi per vivere ogni attimo di questa partita imperdibile!

Appuntamento alle ore 21 al Rose Bowl di Pasadena per PSG Atletico Madrid, prima giornata del Mondiale per Club: seguila live Tutto pronto al Rose Bowl di Pasadena per PSG Atletico Madrid, prima giornata del Mondiale per Club per 2025. Segui con noi la cronaca live testuale dell'incontro. PSG (4-3-3): Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes;

