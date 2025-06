PSG-Atletico Madrid LIVE 1-0 | la sblocca Fabian Ruiz! Nuno Mendes stende Simeone Kovacs non fischia

Il match tra PSG e Atletico Madrid si accende con un primo gol di Fabian Ruiz al 19’, portando i parigini in vantaggio. La partita, vibrante e ricca di emozioni, vede entrambe le squadre impegnate in un duello avvincente, con episodi controversi come il fallo di Nuno Mendes su Simeone non sanzionato da Kovacs. Restate con noi per scoprire come evolverà questa sfida intensa e ricca di colpi di scena!

Paris Saint Germain-Atletico Madrid 1-0 LIVE 19` Fabian Ruiz (P) CRONACA 23` Gran giocata verticale dell`Atletico con Giovanni Simeone che prende. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

In questa notizia si parla di: atletico - madrid - fabian - ruiz

ADL chiede 30 milioni per Olivera: sul terzino c’è l’Atletico Madrid - Con l’avvicinarsi del calciomercato estivo, l’ADL del Napoli ha messo sul piatto 30 milioni per Olivera, conteso dall’Atletico Madrid.

Il PSG travolge l’Inter 5-0 nella finale di Champions League a Monaco di Baviera e alza il trofeo al cielo. Grande protagonista Fabian Ruiz, che in zona mista ha commentato così il trionfo: ? “Sapevamo che sarebbe stata difficile perché l'Inter è una squadr Vai su Facebook

Mondiale per Club, Psg-Atletico 0-0 LIVE; PSG-Atletico Madrid, le ufficiali: c’è Fabian Ruiz. La scelta di Luis Enrique su Kvara; Mondiale per Club, PSG-Atletico Madrid LIVE. Le formazioni ufficiali: ci sono Kvaratskhelia e Griezmann, out Dembelé.

PSG-Atlético Madrid, le probabili formazioni: - Tridente già visto a Monaco per Luis Enrique con Doué e Kvaratskhelia ai lati di Dembélé. Da sportpaper.it