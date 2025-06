PSG-Atletico Madrid LIVE 0-0 | Julian Alvarez sfiora il palo su punizione Nuno Mendes su Simeone sbracciata da var

Nel cuore di Parigi, la sfida tra PSG e Atletico Madrid si accende in un emozionante pareggio 0-0. Julian Alvarez sfiora il palo con una punizione potente, mentre Nuno Mendes si fa notare su Simeone con un intervento deciso sotto gli occhi del VAR. La partita promette ancora grandi emozioni: chi avrĂ la meglio? Rimani con noi per scoprire gli sviluppi di questa sfida avvincente.

Paris Saint Germain-Atletico Madrid 0-0 LIVE CRONACA 9` Giuliano Simeone trattiene Nunon Mendes a palla lontana con il terzino che si libera. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

PSG-Atletico Madrid LIVE 0-0 - 0 LIVE CRONACA 0` Si parte con la classica mossa della `palla in touche` in stile rugby del PSG, ma ... Riporta msn.com