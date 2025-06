PSG-Atletico Madrid in tv | dove seguire in chiaro la FIFA Club World Cup

Alle ore 21.00 di domenica 15 giugno si gioca PSG-Atletico Madrid, partita in programma per la FIFA Club. 🔗 Leggi su Ascoltitv.it © Ascoltitv.it - PSG-Atletico Madrid in tv: dove seguire in chiaro la FIFA Club World Cup

ADL chiede 30 milioni per Olivera: sul terzino c’è l’Atletico Madrid - Con l’avvicinarsi del calciomercato estivo, l’ADL del Napoli ha messo sul piatto 30 milioni per Olivera, conteso dall’Atletico Madrid.

Domenica 15 giugno inizia il Mondiale per Club FIFA 2025 e la prima giornata vede subito in campo una big come l'Atletico Madrid di Simeone che sfiderà i parigini del Psg. Ecco la formazione tipo. #AtleticoMadrid #mondialeperclub #news Vai su Facebook

