PSG Atletico Madrid 4-0 grande esordio dei campioni d’Europa al Mondiale per Club | il club francese continua a brillare

Il Paris Saint-Germain conferma il suo status di protagonista internazionale con un esordio travolgente al Mondiale per Club. Dopo aver sollevato la Champions League, i campioni d’Europa si presentano in grande stile, rifilando un netto 4-0 all’Atletico Madrid. La squadra di Enrique dimostra ancora una volta di essere una forza da rispettare, lasciando il pubblico senza parole e promettendo una corsa avvincente nel torneo mondiale.

PSG Atletico Madrid, il club di Enrique continua a brillare: grande esordio dei francesi al Mondiale per Club. Il Paris Saint-Germain continua a brillare, mettendo in mostra un'altra grande prestazione. Dopo aver conquistato la Champions League poco piĂą di due settimane fa battendo l' Inter 5-0, la squadra francese ha esordito nel Mondiale per Club con un risultato impressionante, sconfiggendo l'Atletico Madrid con un netto 4-0 nella partita di apertura del girone B. Il vantaggio iniziale è arrivato al 19? grazie a un tiro dalla distanza di Fabian Ruiz. Poco prima dell'intervallo, Vitinha ha raddoppiato in contropiede.

