PS4 PS4HEN VTX 2.15 Release 1.0355 by StretchEcho | Tutto Quello che C’è da Sapere

Se possiedi una PS4 con firmware tra 7.00 e 12.02, la nuova versione di PS4HEN VTX 2.15 (Release 1.0355) di @StretchEcho rappresenta un vero game-changer. Questo potente Homebrew Enabler apre le porte a funzionalità avanzate, dal jailbreak al supporto per una vasta gamma di firmware. Scopri come questa innovazione può sbloccare tutto il potenziale della tua console e rivoluzionare la tua esperienza di gioco.

Se possiedi una PS4 con firmware tra¬† 7.00 e 12.02, la nuova versione di¬† PS4HEN VTX 2.15 (Release 1.0355) ¬†sviluppata da¬† @StretchEcho ¬†√® una notizia da non perdere! Questo payload √® un¬† Homebrew Enabler ¬†avanzato che offre una vasta gamma di funzionalit√† per sbloccare il potenziale della tua console. Caratteristiche Principali. ¬† Supporto per firmware 5.05 ‚Äď 12.02 ¬† Homebrew Enabler ¬†(esecuzione di app e giochi homebrew) ¬† Jailbreak integrato ¬† Sandbox Escape ¬†(accesso al sistema senza restrizioni) ¬† Debug Settings abilitati ¬† Supporto per HDD Esterno ¬† VR Support ¬†(compatibilit√† con PlayStation VR) ¬† Remote Package Install ¬†(installazione pacchetti da remoto) ¬† Rest Mode Support ¬†(la console rimane stabile in standby) ¬† Formattazione HDD Esterno direttamente dalla PS4 ¬† Bypass dei controlli del firmware ¬† Debug Trophies Support ¬†(sblocco e gestione trofei) ¬† sysdynlibdlsym Patch ¬†(migliora la compatibilit√† con gli homebrew) ¬† UART Enabler ¬†(utile per debugging avanzato) ¬† Never Disable Screenshot ¬†(nessuna limitazione agli screenshot) ¬† Remote Play Enabler ¬†(abilitazione del Remote Play) ¬† Disable ASLR ¬†(migliora la stabilit√† degli exploit) Come Installare PS4HEN VTX 2. 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net