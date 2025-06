PS3 Nuovo CFW 4.92 BETA – Il Custom Firmware Definitivo per PS3 con Patch PSN Integrati

Se sei un appassionato di PlayStation 3, non puoi perderti l’ultima novità: il nuovo CFW 4.92 Beta 8211, il firmware custom definitivo che porta la tua console a un livello superiore. Con patch PSN integrate, compatibilità multigenerazionale e miglioramenti Cobra 8.5, questa versione offre stabilità e funzionalità senza precedenti. Preparati a vivere un’esperienza di gioco completa e senza limiti, perché il futuro della tua PS3 inizia ora.

Finalmente disponibile la nuova versione BETA del CFW 4.92, basato su OFW 4.92 CEX con kernel e moduli portati da OFW 4.84 DEX. Testata e stabile, offre un’esperienza completa con PSN abilitato, compatibilità con PS2PSXPSP, patch di sicurezza e miglioramenti Cobra 8.5. Caratteristiche Principali. PSNSEN abilitato – Accesso ai servizi online con patch integrati Compatibilità con PS2PSXPSP – Supporto per giochi in ISO e JB folder Kernel avanzato – Porting da OFW 4.84 DEX per maggiore stabilità Cobra 8.5 integrato – Con tutte le ultime ottimizzazioni Sblocco C00 Demo – Esegui demo bloccate FAN Control dinamico – Gestione avanzata della ventola Debug Menu PS2 abilitato – Accesso alle opzioni avanzate nei giochi PS2 PATCH LV2LV1 – Peek & Poke, rimozione protezioni di sistema CINAVIA disabilitata – Nessun blocco audio nei Blu-ray Compatibilità con ReactPSN e PKG RetailPseudo-Retail Trophy Manager avanzato – Sblocco, blocco ed eliminazione trofei Gameboot personalizzabile – Supporto per multi-audio e animazioni Installazione. 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net