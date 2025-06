Provincia e pochi organici | Ora un dirigente tecnico

Nonostante le reiterate richieste di intervento, dagli atti emergerebbe l’intendimento di mantenere un equilibrio precario, ignorando le gravi conseguenze sulla qualità dei servizi e i diritti dei lavoratori. La situazione in Provincia di Ascoli si fa sempre più critica, richiedendo una pronta e decisa risposta da parte delle autorità competenti.

I sindacati interni della Provincia di Ascoli denunciano i debiti dell’Ente, i diritti violati e i servizi al collasso. Il grido d’allarme arriva da Fp Cgil, Cisl Fp, Uil Fpl e Csa Ral, che evidenziano come, nonostante le reiterate rimostranze, l’Amministrazione continua a rimanere inerte. Al centro della questione la mancanza di unità lavorative in forza all’Ente e il mancato turnover. "Nostante ciò, dagli atti emergerebbe l’intendimendo di assumere un dirigente ed un operatore di supporto, nel momento in cui tutti i servizi risultano in gravissima carenza di personale. I dipendenti continuano a garantire, ove possibile, la qualità e la continuità dei servizi quali manutanzione e sicurezza stradale e viabilità, agibilità delle scuole, tutela e controllo dell’ambiente, nonché il contenimento della fauna selvatica invasiva". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it