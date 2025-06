Prova a superare un autobus con il monopattino a Milano ma finisce contro la fiancata | grave un 16enne

Un giovane di 16 anni si trova in gravi condizioni al Niguarda dopo un tentativo rischioso di superare un autobus con il monopattino a Milano. L’incidente, avvenuto nella zona Comasina, evidenzia quanto possa essere pericoloso sfidare la strada senza precauzioni. La sua storia ci invita a riflettere sull’importanza della sicurezza e del rispetto delle regole, fondamentali per proteggere le giovani vite e prevenire tragedie come questa. Continua a leggere.

Un 16enne è ricoverato in gravi condizioni al Niguarda dopo un incidente con il monopattino. Il ragazzo avrebbe provato a superare un autobus in zona Comasina a Milano, ma avrebbe impattato contro la fiancata del mezzo riportando un trauma cranico. 🔗 Leggi su Fanpage.it

