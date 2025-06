Proteste No Kings negli Usa | tensioni a Los Angeles

una giornata di forte tensione e mobilitazioni, con cittadini che esprimono il loro dissenso in modo pacifico ma deciso. La protesta "No Kings" si fa portavoce di un grido di denuncia contro le misure autoritarie e le ingiustizie sociali, evidenziando come il conflitto stia crescendo anche tra le strade americane. La situazione si fa tesa nel pomeriggio: è...

Il cuore pulsante delle proteste "No Kings" è stato a Los Angeles, ma il movimento si è esteso in modo pacifico fino a Mar-a-Lago, Atlanta, Philadelphia, Chicago e molte altre città. Nel giorno del Flag Day e del 79esimo compleanno di Donald Trump. È una manifestazione contro la deriva autoritaria percepita del governo Trump e i raid anti-immigrati, contro la militarizzazione e le operazioni di polizia. La situazione si fa tesa nel pomeriggio: è arrivato l'ordine di dispersione da parte della polizia, che ha allontanato i manifestanti con lacrimogeni. Escalation di violenze nella città di Los Angeles, la doppia faccia della manifestazione: la pace diurna e la violenza notturna.

Trump, proteste 'No kings'? Io non mi sento un re - In un momento di tensione nazionale, Donald Trump ha dichiarato: "Io non mi sento un re, devo passare l'inferno per ottenere qualcosa.

Le proteste si stanno estendendo in tutto il Paese: da New York a Seattle, da Chicago ad Atlanta, da Austin a Dallas, fino a Portland. A Los Angeles scatta il coprifuoco, gli arresti di massa e arrivano i marines. "Se ne andranno quando ci sarà la pace". Occhi p Vai su Facebook

California, protesta ‘No Kings’ contro Trump a Laguna Beach: “Rivogliamo la democrazia” - “Protestiamo contro il fascismo, la dittatura, vogliamo i diritti indietro, la nostra democrazia e protestiamo perché vogliamo che i nostri concittadini possano restare qui”. Si legge su msn.com