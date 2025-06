Protesta pro-Gaza a L’Aia | migliaia in piazza

The protests in The Hague underscore a global call for peace amid ongoing violence in Gaza. Thousands gathered to voice their opposition to Israeli military actions in Gaza and the West Bank, highlighting the urgent need for a ceasefire. As the conflict persists, with devastating casualties and escalating tensions, the international community faces a crucial moment to advocate for dialogue and resolution. The world watches, hoping for a path toward peace in a region torn by decades of conflict.

Migliaia di persone si sono radunate domenica all'Aia, nei Paesi Bassi, per protestare contro le azioni militari israeliane a Gaza e nella Cisgiordania occupata. Secondo le autoritĂ sanitarie locali, almeno 20 palestinesi sono stati uccisi nei raid israeliani sulla Striscia di Gaza durante il fine settimana. La guerra con Hamas, che dura ormai da 20 mesi, continua nonostante Israele abbia aperto un nuovo fronte con pesanti attacchi contro l'Iran, che hanno innescato ritorsioni sotto forma di droni e missili.

