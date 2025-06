Protesta al Lido contro la ciclovia turistica Azione | Progetto da migliorare

I cittadini del Lido e di Pellestrina sono scesi in piazza ieri sera, 14 giugno, per esprimere il loro dissenso verso il progetto della ciclovia turistica Venezia-Torino, che si concluderà proprio al Lido. Con oltre 500 firme raccolte, le opposizioni chiedono un’azione più mirata e miglioramenti per preservare l’equilibrio tra sviluppo e tutela ambientale. La questione resta aperta: è possibile trovare un punto di incontro che soddisfi tutte le parti coinvolte?

🔗 Leggi su Veneziatoday.it © Veneziatoday.it - Protesta al Lido contro la ciclovia turistica. Azione: «Progetto da migliorare»

