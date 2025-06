Pronostico River Plate-Urawa Red Diamonds | questo segno non è un’utopia

Il match tra River Plate e Urawa Red Diamonds, in programma martedì alle 21:00, apre il Mondiale per Club 2025. Un incontro affascinante che promette emozioni e sorprese, con i pronostici che si fanno più interessanti grazie alle recenti novità dal mondo sudamericano. La cessione di Mastantuono al Real Madrid aggiunge pepe a questa sfida, rendendo il pronostico un'utopia? Scopriamolo insieme.

River Plate-Urawa Red Diamonds è una partita della prima giornata della fase a gironi del Mondiale per Club 2025 e si gioca martedì alle 21:00 (ora italiana): pronostico, tv e streaming gratis. Il ritiro statunitense del River Plate venerdì scorso è stato scosso da una notizia che circolava ormai da un bel po’ di giorni e che da 48 ore è diventata ufficiale: la cessione al Real Madrid della stellina Franco Mastantuono per 72 milioni di euro, diventata subito operazione più onerosa della storia del calcio argentino. Il classe ’07, che si legherà ai Blancos fino al 2031, continuerà comunque a vestire la maglia del club di Buenos Aires per tutta la durata del Mondiale per Club, per poi trasferirsi definitivamente in Spagna. 🔗 Leggi su Ilveggente.it