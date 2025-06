Pronostico Fluminense-Borussia Dortmund | stanno segnando a raffica

Il confronto tra Fluminense e Borussia Dortmund promette scintille, con entrambe le squadre che stanno dimostrando un attacco fulminante. La prima giornata del Mondiale per Club 2025 si svolge martedì alle 18:00, offrendo un duello entusiasmante tra la freschezza brasiliana e la determinazione tedesca. Con formazioni, pronostici, e le migliori possibilità di guardare in tv o streaming gratis, scopriamo insieme quale squadra avrà la meglio in questa sfida incandescente.

Fluminense-Borussia Dortmund è una partita della prima giornata della fase a gironi del Mondiale per Club 2025 e si gioca martedì alle 18:00: formazioni, pronostico, tv e streaming gratis. Il sorteggio del Mondiale per Club è stato oltremodo clemente con il Borussia Dortmund, che tra le squadre europee è capitato probabilmente nel raggruppamento meno insidioso. Gli avversari dei tedeschi sono Fluminense, Mamelodi Sundowns e Ulsan: qualsiasi piazzamento oltre il primo posto sarebbe un fallimento. (Ansa) – Ilveggente.it Dando un’occhiata al tabellone ed ipotizzando il possibile percorso dei gialloneri, si può notare che anche i quarti di finale sono alla portata: con ogni probabilitĂ , chiudendo davanti a tutti, negli ottavi il Borussia si ritroverebbe di fronte il River Plate, avversario potenzialmente temibile ma di certo non un ostacolo insormontabile per una squadra che ha terminato in modo positivo la stagione. 🔗 Leggi su Ilveggente.it © Ilveggente.it - Pronostico Fluminense-Borussia Dortmund: stanno segnando a raffica

