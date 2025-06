Pronostico Boca Juniors-Benfica | la qualità fa la differenza

L’attesa per Boca Juniors-Benfica si fa sempre più intensa: questa sfida tra due club di grande livello, che apre il Mondiale per Club 2025, promette spettacolo e sorprese. La qualità delle rispettive rose potrebbe fare la differenza in una partita che si preannuncia avvincente e decisiva per il cammino nel torneo. Scopri il pronostico, come seguirla in tv e streaming gratis, e preparati a vivere un incrocio di fuoco che potrebbe riscrivere le sorti del girone.

Boca Juniors-Benfica è una partita della prima giornata della fase a gironi del Mondiale per Club 2025 e si gioca nella notte tra lunedì e martedì alle 00:00: pronostico, tv e streaming gratis. In un gruppo in cui, con ogni probabilità, a fare la parte del leone sarà il Bayern Monaco, favorito per il primo posto, assume una valenza particolare l'affascinante sfida tra Boca Juniors e Benfica, scontro diretto tra le due squadre che hanno le carte in regola per fare compagnia ai bavaresi nel percorso verso gli ottavi. In realtà, stando alle quote dei bookmaker, i portoghesi sono nettamente favoriti su un Boca che è attualmente lontano dai livelli raggiunti qualche anno fa.

