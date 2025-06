Pronostici Mondiale per Club | gli ammoniti del 15 giugno

Il Mondiale per Club è finalmente iniziato negli Stati Uniti, portando entusiasmo e suspense sin dal primo match. Con Leo Messi in campo e due partite pomeridiane all’orizzonte, attenzione alle sanzioni disciplinari: chi rischia di finire tra gli ammoniti? Scopriamo insieme i pronostici e le possibili situazioni di rischio, per non lasciarsi sorprendere e vivere al massimo questa emozionante competizione internazionale.

Pronostici Mondiale per Club, ecco gli ammoniti del 15 giugno. Nella notte è iniziata la manifestazione negli Stati Uniti. La doppia di gialli della serata Nella notte è iniziato il Mondiale per Club, con la squadra di Leo Messi impegnata. Mentre nel pomeriggio sono in programma due partite e noi di queste, abbiamo cercato di capire, chi potrebbe finire tra i cattivi. (AnsaFoto) – Ilveggente.it La prima gara che verrà giocata, alle 18 di domenica, è quella tra il Bayern Monaco contro l’Auckland City, l’unica squadra dell’intera manifestazione che, udite udite, non è professionista. 🔗 Leggi su Ilveggente.it © Ilveggente.it - Pronostici Mondiale per Club: gli ammoniti del 15 giugno

Luis Henrique Inter, il tempo stringe! Il club vuole chiudere per il Mondiale per Club - Luis Henrique è al centro delle attenzioni dell'Inter, che punta a chiudere la trattativa in vista del Mondiale per Club.

Chelsea - LAFC: pronostici e quote top per il Mondiale per Club 2025; Milan, gli indisponibili e squalificati per la prossima giornata; Pronostici finale Coppa Italia 23/24: quote, tattica e dove vedere Atalanta-Juve.

